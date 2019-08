Felipão fecha treino em Porto Alegre e Palmeiras deve ter novidade no ataque para encarar o Grêmio

*Por Valéria Possamai

O Palmeiras está encaminhado para encarar o Grêmio, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Para a partida na Arena, o time deve entrar em campo com novidade no ataque.

Inscrito nesta fase da competição, Luiz Adriano, novo reforço da temporada, deve fazer a estreia com a camisa do Verdão no torneio continental. Assim, Deyverson deve ficar no banco de reservas.

Na capital gaúcha desde o jogo do último sábado, quando também enfrentou o tricolor, pelo Campeonato Brasileiro, a delegação sofreu uma baixa. O lateral Mayke sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O jogador vai precisar passar por cirurgia e já retornou para São Paulo.

O técnico, contudo, conta com boa notícia. Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.

Apesar dos treinamentos do time terem ocorrido com portões fechados, no estádio da PUC, em Porto Alegre, a formação titular deve manter a mesma base. O provável Palmeiras para encarar o Grêmio tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, William, Dudu; Luiz Adriano.

