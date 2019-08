O youtuber Felipe Neto, 31, revelou que está sendo processado pelo pastor Silas Malafaia, 60. Através de sua conta no Twitter, o influenciador disse na segunda-feira (5) que continuará expondo acusações de esquemas do pastor, motivo pelo qual Malafaia teria entrado com um processo criminal contra ele. Neto disse ainda que o risco de prisão foi uma manobra para assustá-lo.

