Férias escolares contam com programação cultural em Porto Alegre

Crianças e adolescentes de Porto Alegre têm opções para o período de férias escolares, que envolvem além de recreação, teatro, música e cinema. O novo projeto Cultura nas Férias reunirá, de 29 de julho a 02 de agosto, pequenos de 07 a 11 anos em uma ampla agenda de oficinas e dinâmicas, que prometem intensa vivência cultural. As inscrições são limitadas e podem ser feitas diretamente no Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), onde acontecerão as atividades.

Na agenda de espetáculos, que já começou, “Baile do Gato na Tuba”, da Companhia Megamini, é a próxima atração, no dia 21 de julho. No dia 26 de julho, Rosi Jacomelli traz “O Mapa do Meu Mundo”; e no dia 28 de julho, encerra a programação “As Histórias do Rei de Boa Traquitanda”, da Lúdico Produções. Veja a programação completa abaixo.

Sobre o Arte Sesc – Cultura por toda parte – Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, o programa reúne todas as atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, entre teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema. Além de promover uma intensa troca de experiências e ampliar o acesso à produção artística, o Arte Sesc busca ser reconhecido como promotor de ações culturais no Estado, sendo elas não só apresentações artísticas, mas também de caráter formativo e educacional, orientadas por três eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade.

Agenda Cultural para Crianças no Sesc Centro / Porto Alegre

21 DE JULHO

TEATRO “Baile do Gato na Tuba” (Companhia Megamini)

O Baile do Gato na Tuba, é um baile dançante para crianças e toda família,composto de uma parte inicial com musicas colocadas por um DJ. A segunda parte tem show ao vivo com a Banda Megamini, onde é apresentado um repertório variado de ritmos como: samba, marchinha, xote, forro, MPB, além de um bloco com músicas do cancioneiro popular. Todas as músicas dialogam de uma forma com o universo lúdico da criança, tais como: A Banda, Leaõzinho, O Pato, Maracangalha, Lindo balão Azul e muitas outras. Classificação etária: Livre. Duração: 3 horas.

Local: Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665)

Horário: 16h

Ingressos: R$ 15 Meia entrada para todos. Ingressos no SAC do Sesc Centro ou no site www.sesc-rs.com.br/ingressos.

26 DE JULHO

TEATRO “O Mapa do Meu Mundo” (Rosi Jacomelli)

Vários aspectos da vida de uma mulher, descobrindo seu verdadeiro caminho. Os caminhos se revelam, se cruzam, se confundem dentro de um mapa – o mapa do seu mundo. Em cada território se revela uma parte de sua história. O conto “Cinderela” serve de guia para percorrer os territórios propostos. A eterna espera por alguém que venha a resgatá-la, a identificação com o sofrimento e a dificuldade de enfrentar seus medos e inseguranças são alguns pontos que ligam o conto com esse contar. Classificação etária: 14 anos. Duração: 55 minutos.

Local: Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 10 categorias Comércio e Serviços e Empresários do Cartão Sesc/Senac e Meia entrada; R$ 20 para Público Geral. Ingressos no SAC do Sesc Centro ou no site www.sesc-rs.com.br/ingressos.

28 DE JULHO

TEATRO “As Histórias do Rei de Boa Traquitanda” (Lúdico Produções)

Quando dois artistas resolvem sair pelo mundo contando histórias, muitas coisas podem acontecer. E quando uma destas histórias fala sobre um rei que vai atrás do maior tesouro de todos os tempos e acaba descobrindo uma aventura fantástica e emocionante, muito mais coisas podem acontecer. As histórias do rei de Boatraquitanda fala sobre o valor da amizade e sobre o universo lúdico de se contar uma história. Classificação etária: Livre. Duração: 40 minutos.

Local: Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665)

Horário: 16h

Ingressos: R$ 10 categorias Comércio e Serviços e Empresários do Cartão Sesc/Senac e Meia entrada; R$ 20 para Público Geral. Ingressos no SAC do Sesc Centro ou no site www.sesc-rs.com.br/ingressos.

CULTURA NAS FÉRIAS

29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO

Classificação etária: 06 a 12 anos

Local: Teatro do Sesc Centro ( Av. Alberto Bins, 665 – Porto Alegre)

Horário: 13h às 18h

Uma semana de arte e cultura para jovens de 06 a 12 anos aproveitarem as férias nas tardes de uma semana inteira. Oficinas de música, teatro, artes visuais, expressão corporal, expressão vocal, circo, sessão de cinema e uma apresentação para os pais ao final. Uma intensa vivência cultural com muita diversão!

Investimento: R$ 150,00 por criança para toda programação da semana. Ingressos no SAC do Sesc Centro.

29/07

13h às 15h30: Dinâmica Teatral de Apresentação e Descontração

16h às 18h: Oficina Musicalização com instrumentos diversos

30/07

13h às 15h30: Contação de História + Dinâmica de criação de histórias

16h às 18h: Oficina de pintura com aquarela

31/07

13h às 15h30: Oficina de canto/expressão vocal

16h às 18h: Oficina de expressão corporal

01/08

13h às 15h30: Oficina de técnicas circenses

16h às 18h: CineSesc – Filme “Historietas assombradas”

02/08

13h às 15h30: Oficina de música

16h às 18h: Ensaio Tele Jornal

