Fernanda Lima mostra barrigão e revela que ganhou 15 quilos na gravidez

Fernanda Lima, grávida de 8 meses, publicou no Instagram, nesta segunda-feira (23), fotos do barrigão feitas enquanto a artista estava em uma sessão de drenagem linfática. Em uma delas, Lima aparece meditando de olhos fechados, e em outra, ganhando massagem nos pés. Na legenda, revelou quantos quilos ganhou ao longo da gestação, desabafou sobre alguns problemas provocados pela transformação da silhueta e contou como contorna o “lado B” da gravidez.

“Reta final de gravidez, 8 meses sem dormir de bruços, 15 kilos a mais, cansaço, enjoo, calor, frio, calor, frio em SP. Pernas e pés começando a inchar e corpo se preparando para dar à luz. A natureza é mesmo um milagre. Enquanto espero, como, preferencialmente, alimentos frios, medito e faço drenagem linfática. Da lhe!”, escreveu.

Vários seguidores deixaram mensagens nos comentários da publicação. “Mas a alegria da chegada do bebê não tem comparação”, disse uma fã. “Deus abençoe vocês. E que essa criança venha com muita saúde”, desejou outro. “Ansiedade a mil”, destacou mais uma. Aos 42 anos e mãe dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos, Fernanda Lima espera agora a chegada da primeira menina da família. As três crianças são do casamento da apresentadora com Rodrigo Hilbert.

