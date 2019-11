Prossegue até o dia 24, em Porto Alegre, a 35ª Festa do Pêssego. Neste ano, o evento trocou a Zona Sul da cidade para ser realizada no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público (Centro Histórico). São pelo menos oito bancas de produtores oferecendo a fruta e outros produtos, das 8h às 19h. Segundo a prefeitura, a capital gaúcha é uma das maiores produtoras da fruta no País.