Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Neste sábado (07) é dia de pegar onda no Guaíba. A Wakepoint e a Associação de Surf de Porto Alegre (ASPOA) promovem o Festival de Surf de Porto Alegre – 2ª Etapa do Circuito Gaúcho de Wakesurf. Nesta edição, o evento conta com o patrocínio da Surfland Brasil – Clube e Resort, um dos primeiros empreendimentos do país a ter uma piscina de ondas artificiais com tecnologia internacional Wavegarden que vai permitir a onda perfeita o ano todo, em Garopaba (SC). Para os empreendedores, levar a marca da família Surfland para eventos desse porte é uma das formas de contribuir para o desenvolvimento e a valorização do esporte nas diferentes modalidades, como o wakesurf que está ganhando novos atletas a cada ano e que está conectado à proposta do resort catarinense.

O Festival de Surf vai reunir os melhores atletas do estado e de outras regiões do Brasil para disputar o título gaúcho. O campeão mundial de Wakesurf Marcos Protta é presença confirmada. São esperadas aproximadamente 500 pessoas para assistir ao campeonato às margens do Rio Guaíba, na sede da Wakepoint (Rua João Inácio da Silveira, 125 – Ilha dos Marinheiros) a partir das 8h. O evento contará com bandas, feirinhas, foodtrucks e muita troca de ideias sobre surf em meio a natureza.

A Surfland Brasil – Clube e Resort

A Surfland é a evolução da casa de praia. Quem escolher fazer parte da família Surfland terá acesso a uma infraestrutura completa e inovadora para curtir as férias: piscina de surf de ondas artificiais com tecnologia internacional Wavegarden, uma das maiores pistas de skate da América Latina projetada pelo campeão Pedro Barros – um dos grandes nomes do skate brasileiro, estrutura esportiva para a prática de tênis e beach tennis, futebol de grama, trilhas, ciclovias, academia, yoga, spa, piscinas, área kids e muito mais.

Festival de Surf de Porto Alegre – 2ª Etapa do Circuito Gaúcho de Wakesurf / Wakepoint – Rua João Inácio da Silveira, 125 (Ilha dos Marinheiros)/ 8h

