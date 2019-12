Porto Alegre Festival destaca ofertas de carnes exclusivas do Mercado Público

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Mercado Público sedia Festival de Carnes a partir desta segunda (9) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Associação dos Permissionários do Mercado Público promovem, entre os dias 9 e 14 de dezembro, a 1ª edição do Festival de Carnes do Mercado Público Central. Ao todo, sete bancas (veja quais são elas abaixo) oferecerão descontos de até 20% nos preços dos mais variados cortes de carne. A expectativa é de que o volume de comercialização cresça em até 30 toneladas na comparação com uma semana comum.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, explica que o evento representa uma boa alternativa para os porto-alegrenses diante do recente aumento no preço médio da carne – que cresceu em até 30% em novembro, segundo dados da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). “Ao mesmo tempo, o Festival serve de estímulo para fortalecer o segmento de casas de carne do Mercado. Ganha o consumidor, ganha o comércio local e ganha a economia da Capital”, diz Cidade.

Já o coordenador do Mercado Público, Denis Carvalho, explica que o Festival honra a tradição do espaço de oferecer ao consumidor cortes de alta qualidade com preços diferenciados. “Reunimos os comerciantes das casas de carnes e criamos, em conjunto, este Festival. Nosso intuito é trazer opções de melhores preços aos consumidores”, garante Carvalho.

Festival de Carnes do Mercado Público

Bancas participantes: Costelão do Mercado, Santo Ângelo, Açougue Rodeio, Banca A, San Remo, Big Beef e Ildo Pozzebom LTDA.

