Festival reuniu 2 mil pessoas para inaugurar a Fábrica do Futuro, no 4ᵒ distrito, em Porto Alegre

A batida do DJ angolano Pedro Coquenão encerrou o Tech Art Festival na noite de sábado (23), no 4ᵒ distrito de Porto Alegre. O evento inaugurou a Fábrica do Futuro (www.fabricadofuturo.com), novo ecossistema que vai colocar a capital gaúcha no mapa da inovação mundial.

Ao longo do dia 2 mil pessoas circularam pelos andares do local para assistir a 20 palestras, shows, interagir com experiências em 3D, simuladores de movimento, Feira Maker, Food Hall Experience, para sentir o gostinho do que é esse espaço de 4000m². A Fábrica do Futuro abriga co-working de 100 posições; salas privativas; auditório; salas de aula; food corner, espaço digital, zona criativa, kids space e espaço Zen, além de startups e scale-ups, espaços culturais e iniciativas voltadas à educação.

Francisco Hauck, sócio fundador falou do sentimento de dar início a esse projeto idealizado por anos. “Sinto-me realizado pois ficou claro o brilho nos olhos dos que passaram por aqui. As pessoas tiverem visões de inspiração, futuro e prosperidade. Queremos ajudar a “narrativa do copo meio cheio” para que as pessoas entendam que aqui é um dos lugares que tem essa alma para criarem seus projetos. O referencial de sucesso para mim é que as pessoas se sintam parte, pois a missão de criar uma cidade é coletiva”, avaliou.

Em relação aos próximos passos, o português Cesar Couto, CEO da Fábrica do Futuro, adianta algumas atividades. “Essa semana ainda teremos um workshop com consultor inglês Michael Babb e representantes do Pacto Alegre, está previsto para breve um road show para start ups; palestra com o investidor anjo João Kepler e, em abril, a primeira etapa do Get in the Ring, uma das maiores competições mundiais de startups, que irá escolher uma empresa de Porto Alegre. Com isso, queremos criar processos que facilitem o crescimento dos empreendedores e cada vez mais ver talentos aqui na Fábrica”, destacou.

O conteúdo do Tech Art Festival misturou arte e tecnologia, com fortes pitadas de música e inovação. Na pauta estiveram temas como a interação entre humanos e robôs, com a presença da Fabulous, robô com Inteligência Artificial que ficará na recepção da Fábrica para receber e orientar as pessoas; diversidade e mulheres na tecnologia e no ambiente de trabalho, com Evelyn Mendes, programadora trans; a arte como instrumento de interação com Marina Bortoluzzi, do InstaGrafite; desafios da quarta revolução industrial, com o inglês Michael Babb e as práticas do mercado de DJs, entre muitos outros temas que permearam as palestras.

