FESTURIS Gramado: Beto Carrero apresenta área Hot Wheels

Os cerca de 10 mil visitantes aguardados para a 30ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, uma das maiores feiras do trade turístico na América do Sul, poderão conhecer mais detalhes da área temática Hot Wheels, que conta com mais de 30 mil metros quadrados, o show inédito Hot Wheels Epic Show, restaurante temático e primeira loja Hot Wheels no mundo. No estande do Beto Carrero World serão apresentadas informações sobre as mais de 100 atrações do maior parque temático da América Latina e será possível interagir com personagens DreamWorks. A edição 2018 do FESTURIS Gramado será realizada entre 8 e 11 de novembro, no Serra Park.

“O Beto Carrero World participa há anos, pois entendemos que o evento propicia a conexão perfeita com integrantes de todo trade. Temos certeza que o Festuris fechará com chave de ouro nossas participações em feiras do trade em 2018”, afirma o diretor comercial, Roberto Vertemati.

O Beto Carrero World será tema de case no Meeting Festuris – Conteúdo & Networking, realizado paralelamente à feira e que reúne profissionais do setor para apresentação de cases de sucesso e troca de experiências. O diretor-presidente, Rogério Siqueira, integrará o painel Turismo de Entretenimento e Economia Criativa, com o tema “Como Vender o Turismo de Entretenimento”. “Faremos uma breve apresentação do nosso modelo de gestão, integrado com os valores da empresa e as expectativas dos nossos visitantes”, afirma. A apresentação será realizada no dia 10 de novembro, das 9h às 10h, no Hotel Master Premium.

