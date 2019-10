Fiat Chrysler e Peugeot fecham acordo de fusão

O grupo francês PSA (Peugeot Citröen) e a Fiat Chrysler concordaram em buscar uma fusão para criar a quarta maior montadora de veículos do mundo, segundo um comunicado das empresas divulgado nesta quinta-feira (31).

Em nota, as companhias anunciaram que ambos os conselhos concordaram em trabalhar para acertar uma fusão que daria aos acionistas de cada empresa 50% da propriedade da nova companhia. “Ambos os conselhos deram o aval a suas respectivas equipes para finalizar as discussões nas próximas semanas”, disseram as duas empresas.

PSA e Fiat Chrysler anunciaram que a fusão acontecerá em condições de igualdade e “sem fechamento de fábricas”. O Conselho de Administração será integrado por 11 membros, cinco nomeados pela Fiat Chrysler e cinco pela PSA. Carlos Tavares, atual presidente-executivo da PSA, será o diretor-geral do novo grupo.

O governo da França disse ser favorável ao projeto de fusão das montadoras francesa PSA e da ítalo-americana Fiat Chrysler, mas destacou que permanecerá atento à manutenção do parque industrial no país. O Estado francês é proprietário de 12% do capital da PSA.