#FicaLuan: torcida do Grêmio se mobiliza e cria campanha nas redes sociais pela permanência do atacante

Por Redação O Sul * | 27 de novembro de 2019

Camisa 7 está novamente no alvo do Corinthians Foto: (Reprodução/Divulgação/Twitter) Foto: (Reprodução/Divulgação/Twitter)

Especulado com uma possível saída ao fim da temporada, Luan vem sendo alvo de campanha nas redes sociais por meio dos próprios torcedores do Grêmio. Por meio do Twitter, os gremista criaram a hastag #FicaLuan, em que pedem a permanência do atacante. O assunto viralizou, sendo um dos mais comentados durante esta quarta-feira, na rede social.

[ABRACEM A CAMPANHA #FICALUAN] Quem ainda não colocou, coloque na sua foto de capa a imagem abaixo. O Reizinho é o nosso ídolo e merece respeito. Merece também ficar no Grêmio, ele vai vai volta com seu grande futebol, confiamos no Luan ele sempre mostrou grande caráter. pic.twitter.com/KYXvFZVTZM — Rei da América (@Reidecopas_17) November 27, 2019

Enquanto se recupera de uma lesão no departamento médico do Grêmio, Luan vem sendo pauta no mercado de transferências. O Corinthians voltou a demonstrar interesse pelo atacante e uma negociação pode ocorrer futuramente.

Pelo lado do tricolor, a direção gremista já tomou posição e afirmou que negociações só serão tratadas após o clube garantir a vaga direta na Copa Libertadores da América de 2020.

Com o futuro ainda em aberto, Luan já demonstrou o desejo em seguir em Porto Alegre. Conforme trouxe a Rádio Grenal, o atleta estaria disposto a reduzir o salário para garantir a ampliação do vínculo.

Novamente no alvo do Timão, o jogador de 26 anos já esteve no radar, ainda na janela do meio do ano, de times como o Atalanta, da Itália, que desistiu da contratação, além de ser sondado pelo holandês PSV e o alemão Frankfurt.

Eleito o melhor jogador da América em 2017, o atacante ainda busca retomar o bom desempenho, após ter a temporada atrapalhada por problemas físicos. Ainda em abril deste ano, Luan passou tempo afastado do time para se recuperar a força física em virtude da fascite plantar. No ano, são 36 jogos e 9 gols marcados e uma nova lesão recente. Antes da decisão das semifinais da Copa Libertadores, contra o Flamengo, o jogador sofreu uma fissura por estresse por no segundo metatarso do pé direto e não deve mais entrar em campo neste restante de temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

