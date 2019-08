FIERGS e Fraport querem solução rápida para o Salgado Filho

A diretora-presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal, apresentou, nesta terça-feira (6), os planos do grupo alemão para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e o atual estágio das suas obras de ampliação. O evento aconteceu na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).Na ocasião, a diretora-presidente alertou que, para o cronograma ser cumprido, será necessário retirar e reassentar, até o final de 2019, mais de mil famílias que moram na Vila Nazaré, área que será atingida pelos serviços.

Ainda de acordo com Andreea Peal, caso a retirada das famílias não ocorra, a ampliação da pista do aeroporto não poderá ser feita até dezembro de 2021, como previsto. “O contrato é muito claro, nossa responsabilidade é apenas a de desocupar a área. Se tivermos que realocar as famílias, provavelmente não seguiremos com a construção ou não pagaremos tanto à União pela concessão; esperamos uma compensação”, afirmou Andreea.

A ampliação da pista chegou a um impasse após os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Defensorias Públicas da União e Estadual entrarem na Justiça contra a Fraport Brasil, cobrando da concessionária a responsabilidade também pelo reassentamento das famílias, algo que caberia ao Poder Público, segundo entendimento do grupo alemão. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, reforçou o apoio da entidade à concessionária. “A ampliação é fundamental não apenas para a indústria, mas para toda a comunidade gaúcha. A obra não pode ser interrompida e esperamos que essa tratativa seja resolvida o mais rápido possível”, disse.

O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Thomas Schmitt, chamou a atenção para a questão social, alertando à necessidade de um acordo urgente. Segundo Thomas, a questão social das famílias vivendo com esgoto aberto e em situação intolerável é preocupante. Já o prefeito Nelson Marchezan, afirmou que o empenho da prefeitura em resolver a questão começou antes da licitação da Fraport.

Segundo a empresa, a ampliação da pista traria competitividade às exportações gaúchas, visto que, atualmente, 73% do volume das vendas externas são transportados via terrestre, aumentando em cerca de 10% o custo das empresas. O prolongamento de 900 metros permitiria a operação de voos de carga com aeronaves de grande porte em longa distância, de Porto Alegre ao exterior, sem a necessidade de passar por São Paulo, por exemplo.

Deixe seu comentário: