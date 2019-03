FIFA abre investigação sobre a transferência de Sarrafiore para o Inter

O Inter deve receber nos próximos dias uma notificação oficial da FIFA pedindo esclarecimento sobre a transferência de Martin Sarrafiore para o colorado. O Huracán, da Argentina, ex-clube do meia, enviou uma notificação para a entidade em 25 de setembro de 2018, alegando que o clube gaúcho teria aliciado o jovem e, que portanto, a transferência do meia teria sido realizada de forma irregular. O clube ainda não foi notificado oficialmente.

A direção colorada sempre afirmou estar segura da forma em que realizou a transferência do atleta. Em janeiro de 2018, Sarrafiore assinou um pré-contrato com o Inter. No mês de julho, o meia foi apresentado no colorado. O Artigo 18 do Regulamento sobre Status e Transferências de Jogadores (FIFA RSTP) prevê que o atleta pode assinar um pré-contrato com outro clube, quando restar seis meses para vencer o seu atual vínculo.

A FIFA pede que o Inter apresente a documentação da negociação envolvendo Sarrafiore, e o prazo é válido até 29 de março de 2019.

Deixe seu comentário: