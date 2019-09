Fifa anuncia estádios no Catar para Mundial de Clubes 2019  

A Fifa anunciou os estádios que serão usados no Mundial de Clubes de 2019, no Catar, que ocorre entre 11 e 21 de dezembro. A estreia irá ocorrer em um local que ainda não foi inaugurado: o Estádio da Cidade da Educação, em Doha. Lá, deve ocorrer a semifinal com o Liverpool, bem como as decisões de terceiro lugar e do título.

A estreia será no Dia Nacional do Catar, comemorado em 18 de dezembro, e a capacidade do estádio é para 40 mil espectadores. Já a estreia do campeão da Copa Libertadores, no dia 17, e o duelo pelo quinto lugar estão marcados para o Estádio Internacional Khalifa, também em Doha. Inaugurado em 1976, este espaço foi reaberto em 2017 depois das obras para a Copa do Mundo de 2022. Uma das principais características da Copa de 2022 é a proximidade dos palcos das partidas, cujas sedes serão no máximo a 70 km de distância uma das outras.

Confira o vídeo divulgado do Estádio da Cidade da Educação:

