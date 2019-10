Fifa confirma Mundial de Clubes de 2021 com 24 participantes na China

A Fifa confirmou na manhã desta quinta-feira (24) que o Mundial de Clubes de 2021 será realizado mesmo na China e terá a inédita participação de 24 clubes. A decisão, oficializada durante a reunião do Conselho da entidade em Xangai, foi comemorada pelo presidente Gianni Infantino, que ressaltou a importância de pela primeira vez ser de fato disputada pelos melhores time do planeta na temporada correspondente.

“É uma decisão histórica para o futebol, porque o conselho da Fifa decidiu por unanimidade, nomear a China como sede da nova Copa do Mundo da Fifa. O novo [torneio] será uma competição que toda pessoa … qualquer um que ama futebol, está ansioso por ver. É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira onde os melhores clubes competirão. Ela contará com 24 equipes e será realizada entre junho e julho de 2021”, destacou Infantino em entrevista coletiva.

O plano para a implementação de de uma nova Copa do Mundo de Clubes foi aprovado em uma reunião do Conselho da Fifa em Miami, em março, e a indicação da China aguardava apenas a confirmação.

O reformulado torneio, passaria a ocorrer de quatro em quatro anos entre junho e julho, substituindo no calendário a Copa das Confederações, disputada sempre um ano antes do Mundial de seleções.

As edições de 2019 e 2020 da Copa do Mundo de Clubes serão ambas realizadas no mês de dezembro no Catar, ainda com a habitual presença de seis times representando seus respectivos continentes (além de uma equipe local), com a grande final sendo jogada em Doha.

Mais dinheiro para o futebol feminino

Outra decisão divulgada após a reunião do Conselho desta quinta-feira em Xangai foi o aumento do investimento para o futebol feminino, que passará a US$ 1 bilhão (aproximadamente 4 bilhões de reais) nos próximo quatro anos. “O Conselho decidiu colocar mais US$ 500 milhões [cerca de 2 bilhões de reais] além dos US$ 500 milhões já orçados anteriormente”, afirmou o presidente da Fifa.

Visão geral do cronograma de licitações para a Copa do Mundo da FIFA 2030, segundo o qual o processo está previsto para ser lançado no segundo trimestre de 2022 e a seleção do (s) host (s) está programada para ocorrer no 74º Congresso da Fifa em 2024.