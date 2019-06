Erick Witzel aproveitou o domingo (16), de comemoração do Dia dos Pais em vários países, para tentar uma reaproximação com o pai, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). Ambos já trocaram farpas enquanto o político era candidato no último pleito. Na ocasião, Erick sentiu-se usado ao ver a sua condição de transgênero ser citada pelo pai em entrevistas, sem autorização.

