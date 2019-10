Filipe Toledo impediu o tricampeonato de Gabriel Medina no Mundial de Surfe

O mar pequeno não ajudou nada no desempenho dos surfistas neste domingo. Vice-líder no ranking da WSL, atrás apenas de Medina, Filipinho teve dificuldades no início da bateria, não conseguindo completar as ondas. Se o brasileiro sofreu, Carmichael teve ainda mais problemas. Nos primeiros 10 minutos da bateria, notas muito baixas. Mas Filipinho conseguiu um 7.17, usando todos os recursos e aproveitando a onda do início ao fim. Tomou a liderança e não saiu mais. O australiano ainda conseguiu uma nota 5.17, mas o brasileiro respondeu com um 6 e depois com um 7.43 para fechar em 14.60 contra 9.27.