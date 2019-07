Filme sobre Ted Bundy com Zac Efron ganha data de estreia no Brasil

A Voltage Pictures confirmou nesta segunda (1) que o longa “Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal” chegará aos cinemas do Brasil no próximo dia 25 de julho. Estrelada por Zac Efron, a cinebiografia é baseada em uma história real e apresenta o serial killer Ted Bundy, responsável por assassinatos macabros de pelo menos 30 mulheres nos Estados Unidos entre os anos de 1974 e 1978. A história é toda narrada do ponto de vista de sua namorada, Elizabeth, que não sabia dos crimes cometidos por ele.

Anteriormente, o filme seria liberado em todos os países pela Netflix, mas algumas mudanças no planejamento fizeram com que a data de estreia fosse alterada e a produção não ficasse restrita apenas à plataforma.

Além de Zac Efron, outras celebridades irão integrar o elenco como, Kaya Scodelario, Lily Collins, Haley Joel Osment, John Malkovich e Jim Parsons. A direção ficou por conta de Joe Berlinger, o cineasta que trabalhou na série documental “Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy”.

O filme foi exibido no Festival de Sundance no início do ano e estreou nos Estados Unidos no dia 3 de maio. No Brasil, a plataforma deve receber a obra alguns meses depois de sua exibição nos cinemas.

Vem ver o trailer!

