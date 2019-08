Fim de semana com grandes atrações no Happy Hour do Barco Cisne Branco

Os passeios de Happy Hour do Barco Cisne Branco terão duas grandes atrações neste final de semana. No sábado (24) a programação será comandada pela cantora Elisa Meneghetti, que brindará o público presente com muita música popular brasileira. A artista, na estrada profissionalmente desde 2010, já se apresentou nas principais casas noturnas e teatros do Rio Grande do Sul.

Já no domingo (25), o Espaço Cultural Flutuante terá uma ilustre apresentação dos instrumentistas Bethy Krieger e Marcelo Carvalho, com o espetáculo Sul das Gerais, com repertório que destaca obras de autores representativos como Barbosa Lessa, Milton Nascimento, Toninho Horta, Yuri Popoff, Fernando Brant e Tavito.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 40,00, com meia-entrada para idosos e crianças até 10 anos.

Serviço/ Happy Hour do Barco Cisne Branco / 24 e 25 de agosto/ Cais do Porto (Armazém B3)/ Horário de saída: 16h30/ Horário de retorno: 18h30

