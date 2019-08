Final do Freio de Ouro é principal atração deste domingo na Expointer

Dezenas de atrações marcam o domingo (25) de sol na 42ª Expointer. Pela manhã, aconteceu a Vitrine da Carne e o lançamento do Programa Carne Pampa no Salão do Empreendedor, no Pavilhão Internacional, às 10h. A vitrine segue às 12h, 14h e 16h30. Há também oficinas de queijo, doce de leite e vinho às 11h, às 13h e às 15h30 no Espaço Juntos para Competir. O local também receberá debates sobre aves ornamentais, javali e práticas de manejo de bovinos de corte. Além dos concursos, provas e julgamentos nas pistas da feira, hoje deve ser anunciado o animal mais pesado da feira.

Mas o destaque de hoje – como tradicionalmente ocorre – é a final do Freio de Ouro, a mais importante prova da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Tudo começa às 12h com o espetáculo “A Saga do Cavalo Crioulo”, que encena a chegada da raça na América. A apresentação terá 90 pessoas, entre atores e bailarinos, e direção do dramaturgo Rinaldo Souto Oliveira.

A partir das 13h, acontecerão as provas finais de mangueira, bayard/sarmento e de campo. Às 17h, ocorre a premiação de fêmeas e machos. Além de prêmios em dinheiro, terá entrega dos troféus Freio de Ouro, Prata, Bronze e Alpaca. O governador Eduardo Leite e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, estarão presentes na cerimônia.

O parque de exposições Assis Brasil em Esteio ficará aberto até as 20h30min. Os ingressos custam R$13. A meia-entrada, para estudantes e idosos, custa R$6. Crianças de até 6 anos e idosos com mais de 65 anos não pagam. Os veículos tem preço único de R$32 (estacionamento e ingresso do motorista incluído).

