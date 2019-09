Finalista da Copa do Brasil, Inter bate recorde de sócios

*Valéria Possamai

Ás vésperas da decisão pela Copa do Brasil, o Inter atingiu um novo feito junto ao seu torcedor. Os colorados que vêm batendo recordes de público no estádio Beira-Rio também protagonizaram um nova marca: o maior de número de sócios da história. O clube chegou a 126 mil torcedores associados.

A marca foi comemorada pelo presidente Marcelo Medeiros, que ressaltou que o número aumenta a responsabilidade de trabalho: “Só temos a agradecer tamanha confiança do torcedor no nosso trabalho, no nosso Clube. O Inter é gigante e o sócio é quem o deixa assim. O resultado é importante para a manutenção e a qualificação do elenco, assim como do Clube, já que a receita do quadro social corresponde à segunda principal fonte de faturamento, superada apenas pelos valores recebidos pelas cotas de televisionamento. Em 2018, 22% da receita colorada teve como origem o quadro social”.

A presença e apoio dos torcedores vem sendo um dos trunfos do time na campanha desta temporada. A invencibilidade dentro do estádio Beira-Rio tem sido um alicerce da equipe nas competições de mata-mata. E, mais uma vez, o grupo terá a oportunidade de uma decisão dentro de casa, desta vez, valendo o título de campeão da Copa do Brasil.

Um dos resultados do engajamento do torcedor vem de encontro com campanhas promovidas pelo clube. Recentemente, o Inter lançou uma nova fase de relacionamento com os sócios, com o lema Ser sócio é mais do que paixão: é amor. “A partir de agora, teremos novidades que incluirão conteúdos exclusivos, programações especiais com o Clube e os atletas, e uma nova rede de descontos que tornarão a opção de ser sócio e sócia muito mais vantajosa. Assim, todo mundo pode ser sócio”, afirmou o vice-presidente de Marketing e Mídia, Nelson Pires.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

