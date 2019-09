FinanceiraMente completa mais um módulo na Capital

Encerrou neste final de semana, na Capital, o segundo módulo do Curso Independência Financeira, realizado pelo casal Guilherme Blum e Cátia Ereno, do FinanceiraMente. Em paralelo as suas atividades (ele é empresário e ela economista), o casal ministra aulas e mentoria, objetivando promover educação financeira. Foram eles, os responsáveis pela vinda do evento Millionaire Mind Experience, que trouxe Leandro Marcondes à Capital, em julho último.

O primeiro módulo do curso teve início em agosto. No total, fora 32 horas-aula. O objetivo da imersão é ensinar a pensar em finanças, instruindo os participantes a organizarem sua independência financeira e aposentadoria, com um olhar no futuro.

Segundo os organizadores, as pessoas se acomodam, muitas vezes por medo ou por se julgarem incapazes de pensar no tema com racionalidade, criando inclusive desculpas para mudanças de atitude em prol de melhores resultados. Por isso mesmo, o curso foca na quebra de preconceitos e mitos, instigando os participantes a novos comportamentos que passam pela avaliação entre receita e despesas, direcionando-os a uma visão detalhada de seus hábitos e costumes em relação a dinheiro e consumo. “Decisões emocionais levam ao consumo”, aponta Cátia. Reiterando, Guilherme salienta que “o objetivo é identificar o que se quer” para um consumo realmente racional. “O cansaço pega, mas sabemos que é um plantio que transforma muitas vidas e agora, os participantes são multiplicadores com a família e os amigos dos ensinamentos que foram compartilhados”, diz Cátia. Guilherme sinaliza que o objetivo é justamente repassar estes ensinamentos para o maior número possível de pessoas.

No último dia do segundo módulo, o curso detalha aplicações financeiras, passando por ações, fundos de renda fixa, variável, alocação de recursos, entre tantos outros itens.

Rosane Zanardk, arquiteta, de Erechim, é uma das participantes, entre outros integrantes de Santa Maria, Gramado e Capital. Na avaliação de Rosane, “foi realmente um final de semana avassalador, com muito conteúdo, com muitas inspirações para nosso futuro financeiro”.

Os próximos módulos acontecerão em Porto Alegre dias 28 e 29 de setembro e 09 e 10 de outubro. Em Caxias do Sul, estão previstos dias 26 e 27 de outubro e 30 de novembro e 01 de dezembro. (Clarisse Ledur)

