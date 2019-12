Notas Mundo Finlandesa é a chefe de governo mais jovem do mundo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A finlandesa de centro-esquerda Sanna Marin, 34 anos, tornou-se a mais jovem chefe de governo do mundo nesta terça-feira. A ex-ministra dos Transportes assume o comando de uma coalizão de cinco partidos, todos liderados por mulheres, quatro delas com menos de 35 anos. Sua nomeação foi aprovada no parlamento por 99 votos a favor e 70 contra.

