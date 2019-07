Finlândia assume presidência rotativa da União Europeia

Pela terceira vez desde de 1995, quando entrou no bloco, a Finlândia assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Nesta segunda-feira (1º), a presidência filandesa afirmou que terá como foco o combate ao aquecimento global. Uma das metas do governo finlandês é fazer com que o grupo de nações consiga atingir a neutralidade de carbono até 2050.

A principal ideia é transformar o bloco na primeira grande potência mundial a adotar uma economia limpa, zerada de emissões de CO². A Alemanha e a Polônia se apresentam como maior obstáculo para a concretização desse objetivo, já que são os dois países com tradição mais forte em indústria automobilística e mineração.

A Finlândia é um país com forte senso comunitário, que costuma estar no topo de índices de educação, igualdade de gênero e bem-estar social. Além disso, nos rankings da transparência internacional, é costume ver a Finlândia entre os menos corruptos do mundo.

Além disso, o país pretende combater as campanhas de desinformação e notícias falsas, além de exigir respeito ao Estado de Direito, um dos pilares do regime democrático.

