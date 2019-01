Fiscais Agropecuários passarão por capacitação em inspeção

Os Conselheiros do Fundesa – Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal – aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária nesta terça-feira (15), as contas do fundo relativas ao exercício de 2018. O saldo do fundo fechou o ano em R$ 84,84 milhões, com o ingresso de R$ 10,5 milhões em contribuições de produtores e indústrias.

Além da prestação de contas, também foi aprovado na assembleia um projeto de capacitação de Fiscais Estaduais Agropecuários que atuam na área de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal, visando a qualificação e padronização de procedimentos. O programa de treinamento vai de março de 2019 a abril de 2020 e foi uma demanda levantada em reunião com o Ministério Público do RS. O projeto, apresentado pela Secretaria da Agricultura, prevê abordar manuais de inspeção sanitária, procedimentos operacionais padrão, e inspeção ante e post mortem nas cadeias de aves, suínos e bovinos.

Já em relação a aplicação de recursos em 2018, o Fundesa utilizou R$ 6,5 milhões, nas quatro cadeias que compõem o fundo (aves, suínos, pecuária de corte e pecuária de leite). O principal ponto de saída de recursos foi a indenização de produtores de leite, no valor de R$ 4,2 milhões. “O Rio Grande do Sul vem buscando a redução da incidência de tuberculose e brucelose nos rebanhos e o saneamento de propriedades”, afirma o presidente do Fundo, Rogério Kerber.

Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Fazenda e Controladoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) receberão os documentos relativos aos números do Fundesa no ano de 2018. “Há 14 anos realizamos prestações de contas a cada trimestre, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, e os resultados ficam publicados no site do Fundo (fundesa.com.br)”, explica Kerber.

