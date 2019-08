Flamengo 0 x 0 Internacional; confira como foi o primeiro tempo

Lotado. É assim que o Maracanã está recebendo o jogo entre Flamengo e Internacional pela disputa das quartas de final da Libertadores. Apesar do apoio das torcidas, o placar não saiu do 0 a 0. O Flamengo teve a posse de bola a seu favor e Marcelo Lomba está muito bem na partida.

No time colorado, Edenilson era dúvida durante toda a semana, mas, após realizar exames minutos antes do confronto, foi liberado para atuar no Rio de Janeiro. A equipe está completa. Assim como o Flamengo que também tem boas notícias vindas do departamento médico: Gabigol, que chegou a ser dado como desfalque, foi confirmado como titular.

O Flamengo começou a partida trocando passes, tudo isso para conseguir chegar ao ataque. Já o Internacional, por conta disso, estava bem postado na defesa.O colorado jogaria nos erros do time adversário.

E isso logo aconteceu. Nos primeiros minutos, Pablo Marí tocou atrás para Diego Alves, mas a bola não saiu com tanta força. Guerrero pressionou, mas o goleiro conseguiu chutar.

A equipe carioca trabalhava muito a recuperação rápida de bola. A primeira finalização aconteceu aos oito minutos. Everton Ribeiro arriscou um chute de fora da área e obrigou Marcelo Lomba a espalmar para o lado. Mas o Inter se fechava e dificultava o ataque adversário.

Mas, quando atacava, o Flamengo levava perigo. Aos 18, Bruno Henrique encheu o pé de fora da área, fazendo Marcelo Lomba brilhar novamente. A posse de bola era toda carioca, com isso, o Inter continuava todo em sua defesa. O colorado não conseguia segurar a bola e tinha dificuldades para chegar ao ataque e finalizar.

A partir dos 25, as duas equipes não levaram mais perigo aos goleiros: o Inter não atacava, mas marcava muito, fazendo com que o Flamengo também não tivesse sucesso. Porém, aos 40, o colorado teve a primeira chegada com perigo. Sobis recebeu a bola no ataque, mas dominou e recuou para D’Alessandro, que arriscou um chute de longe, que foi para fora.

O jogo estava para acabar e Marcelo Lomba fez mais uma grande defesa. A melhor chance do Flamengo no jogo. Everton Ribeiro acionou Gabigo, ele bateu prensado e Marcelo Lomba evitou o primeiro gol. E assim acabou o primeiro tempo: tudo zerado.

