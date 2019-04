Focado na Libertadores, o Grêmio treinou no CT Luiz Carvalho

Após o empate sem gols na noite de domingo (31) diante do São Luiz, em Ijuí, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (1º), no CT Presidente Luiz Carvalho, focado agora na partida desta quinta-feira (4), contra o Universidad Católica, pela Libertadores da América, que ocorre em Santiago, no Chile.

Os atletas que retornaram do município do interior gaúcho desembarcaram no Aeroporto Salgado Filho ao meio dia e seguiram direto ao centro de treinamento, onde almoçaram e aguardaram o treinamento. Os que disputaram os 90 minutos permaneceram na academia realizando exercícios regenerativos. Os demais participaram de uma atividade no campo.

Orientados pelo preparador Rogério Dias, realizaram primeiramente um trabalho físico. Em seguida, a comissão comandou um treino técnico, focado na troca de passes, marcação e finalização

Após o treinamento, o lateral Leonardo Gomes concedeu entrevista coletiva.

Nesta terça-feira (2), o grupo volta aos trabalhos no CT às 9h, almoça e segue viagem para o Chile. Nesta quinta-feira, o Tricolor encara o Universidad Católica, pela Libertadores da América. A partida está marcada para as 19h.

Seleção Brasileira Sub-17

O zagueiro Ary foi novamente convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma lista com 20 atletas chamados pelo técnico Dudu Patetuci, para a disputa do Torneio de Montaigu, na França.

O defensor gremista já havia sido chamado uma vez para a Sub-15 e esta é a terceira convocação para a geração de atletas nascidos em 2003 para a Seleção Sub-17. Os jogadores iniciam a preparação nesta quinta, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, com viagem para a Europa no dia 11.

A estreia será contra o México. Depois o Brasil encara a Espanha e a França na primeira fase da competição.

