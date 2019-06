“Foi como se algo parecesse muito mais leve na minha vida”: Taylor Swift conta como foi a reaproximação com Katy Perry

Depois da participação especial de Katy Perry no clipe de “You Need to Calm Down” de Taylor Swift, parece mesmo que finalmente a briga entre as duas já era! Em entrevista ao programa de rádio britânico Capital Breakfast, Tay contou como rolou a reaproximação com Katy. Ela disse que a iniciativa partiu da cantora de “Never Really Over”: “Katy e eu temos realmente nos mantido bem por um tempo. Ela me enviou um texto muito legal e um ramo de oliveira, um ramo de verdade mesmo, quando minha turnê, a Reputation Stadium Tour, começou, um tempo atrás. Daquele ponto em diante, nós ficamos bem”.

Outros reencontros rolaram antes de se vestirem de hambúrguer e batata frita para o clipe: “Nos vimos em uma festa e nos aproximamos, abraçamos e conversamos sobre as coisas. Então nos vimos novamente e saímos para outra festa. Foi como se algo parecesse muito mais leve na minha vida”, declarou Taylor. Fofo demais!

