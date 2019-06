Fora de casa, o Inter enfrenta o Vasco nesta sexta na penúltima partida do Brasileirão antes da parada para a Copa América

O Internacional enfrenta o Vasco da Gama nesta sexta-feira (07), às 20h30min, no São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está com 13 pontos e ocupa o quinto lugar na competição. A partida é a penúltima no calendário do time antes da parada para a Copa América.

Nesta quinta-feira (06), o elenco colorado realiza a última atividade, às 10h30min, e depois a delegação embarca para o Rio de Janeiro. O Colorado busca sua primeira vitória longe de Porto Alegre na atual edição do Brasileirão. Para tanto, aposta no bom momento que vive na temporada: nas últimas sete partidas, Inter conquistou cinco vitórias, além de dois empates.

O duelo desta sexta-feira acontece em data parecida com a do ano passado, trazendo boas lembranças para a torcida colorada. Na ocasião, Inter e Vasco se enfrentaram pelo Brasileirão na última rodada antes do início da Copa do Mundo. O jogo foi encerrado com triunfo alvirrubro pelo placar de 3 a 1, gols de Nico López, Patrick e Víctor Cuesta. Com a vitória, o Clube do Povo se consolidou no G4, de onde não saiu mais. No São Januário, em 2018, o jogo acabou empatado em 1 a 1.

“Jejum”

O Inter quer acabar com o jejum de ainda não ter vencido fora de casa nesse Brasileirão. A última vitória ocorreu em agosto do ano passado diante do Bahia. Segundo o lateral-direito, Zeca, o time precisa ter concentração e foco para conseguir o triunfo.

Deixe seu comentário: