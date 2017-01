Foragida Ã© presa por trÃ¡fico de drogas perto da rodoviÃ¡ria de Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam nesta quarta-feira (18), nas imediações da rodoviária de Porto Alegre, uma mulher de 52 anos por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Maurício Barison, foram encontradas dezenas de pedras de crack no sutiã da traficante, que estava foragida do sistema prisional, justamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, declarou que “as ações de combate ao tráfico de drogas serão intensificadas no entorno da rodoviária, uma área central e de grande circulação de pessoas”.

