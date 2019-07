Fotógrafo gaúcho ganha destaque no segmento de debutantes e aniversários de 15 anos

O segmento dos aniversários de 15 anos é um dos que mais cresce no Brasil. Por ano, cerca 1,8 milhão de meninas fazem festas de 15 anos. Para que este importante momento da vida das jovens, e de suas famílias, fique registrado não apenas na memória, o investimento em um book fotográfico é cada vez mais valorizado, se equiparando até mesmo com as festas. Aos 24 anos, o fotógrafo Igor Azevedo, caiu no gosto e na preferência das debutantes gaúchas e catarinenses. Natural de Taquari, ele também é um dos criadores do maior perfil deste nicho no Instagram. O @aniversarios_15anos tem mais de 70 mil seguidores e publica fotos de meninas de todo o país.

“Eu comecei muito cedo, aos 16 anos, fotografando casamentos, nascimentos, festas e, claro, 15 anos. Percebi que tinha um olhar diferente para este mercado e que as meninas gostavam do resultado da minha entrega”, relembra Igor. O que para ele foi um fator decisivo no rumo profissional. “As garotas dessa idade são muito decididas. Elas querem e pronto. E o que é mais legal, ainda, é que uma garota indica o meu trabalho para a outra que indica para outra e assim por diante. Hoje, atendo só por indicação”, conta o proprietário da Agência Igor Azevedo Fotografia.

O clique de Igor vai muito além da grande noite dos sonhos de apresentação da jovem à sociedade, o Baile de Debutantes. Na primeira etapa, chamada de Pré-15, é feito um ensaio sobre o cotidiano da aniversariante. “Neste momento, faço, junto com a minha equipe, uma reunião com a aniversariante para traçar um perfil dela”, conta. A segunda etapa – a mais tradicional – os registros ocorrem no dia da festa, fotografando a princesa na noite dos sonhos. A terceira e última etapa, intitulada Pós-15, acompanha a menina nos dias seguintes do evento social. “Essa etapa é muito pedida pelas gurias porque elas estão mais relaxadas e tranquilas. É o momento mais descontraído que gera um resultado incrível”, diz Azevedo.

Tendência

Entre as debutantes, está em alta a foto tumblr, um estilo de fotografia mais estético, que explora novos ângulos, luz natural e muito estilo. É muito usado em redes sociais e no mundo fashion. “É o que mais elas pedem hoje. Faço muito esse tipo de foto com as debutantes, que escolhem lugares diferentes como supermercado, escola, confeitaria, etc”, diz Igor.

Rede social

Para compartilhar os registros mais glamourosos das debutantes, Igor foi um dos criadores na maior rede social de fotografias do mundo, o Instagram, o perfil @aniversarios_15anos. Em três anos, já tem mais de 70 mil seguidores, sendo uma das maiores contas do nicho no Brasil. “A ideia surgiu para divulgar as debutantes de todo o Brasil. É muito bacana ver esse engajamento entre as meninas”, conta. Através de um grupo do Whatsapp, ele recebe fotos de todos os estados. A partir deste projeto, Igor já viaja o Brasil a trabalho. Recentemente, fotografou em Manaus, Porto Seguro e Curitiba. Além disso, Igor participa das maiores feiras de segmentos de festas, como a Celebrar.

