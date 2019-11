Freddie Mercury estava ficando cego nos últimos dias de vida

Freddie Mercury estava perdendo a visão semanas antes de morrer. A história veio à tona após uma entrevista dada por Mary Austin, de 68 anos, vir à tona. Na matéria, a musa inspiradora de canções como “Love of My Life” e principal herdeira do cantor conta como foram os últimos dias do artista.

“A qualidade de vida dele havia mudado dramaticamente e ele sentia mais dor a cada dia. Ele estava perdendo a visão. O corpo dele enfraquecia a cada nova convulsão”, disse Austin à revista Ok Magazine nos anos 2000 e só agora descoberta e revelada pelos fãs do astro. Ela falou ainda sobre o que chama de “período mais solitário e difícil” da vida dela.

“Eu perdi alguém que achava que seria o meu amor eterno. Quando ele morreu, sentia que havíamos nos casado e trocado votos. E a verdade é que foi o que fizemos, vivemos juntos na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Era impossível deixar Freddie. Só com ele morrendo — e mesmo assim foi muito difícil”.

Tratamento em casa

Nos últimos meses de vida, ele colocou um cateter venoso central, por onde recebia medicamentos três vezes ao dia. “Em vez de ir ao hospital, Joe Fanelli (cozinheiro da casa) e eu aprendemos a dar-lhe os medicamentos. Nós também nos tornamos seus enfermeiros.”

“Ele nunca ficou deprimido por causa de sua condição”, diz Freestone. “Era um fato para ele. Não fazia sentido perder tempo tentando descobrir como ele se contagiou, onde ou quando.”

Embora em outubro de 1989 os médicos tenham aconselhado Freestone a estar preparado, porque provavelmente o cantor não estaria vivo no Natal, Mercury permaneceu vivo por mais dois anos. Durante o último ano, “ele não mostrava mais a energia que costumava ter”. Como continuava enfraquecendo, era mais difícil fingir que estava tudo bem.

No entanto, “ele conseguiu gravar quatro faixas completas para a banda. Ele queria deixar o máximo de músicas possível, com as quais poderia trabalhar depois que se aposentasse”.

Finalmente, apenas algumas horas antes de morrer, ele tomou a decisão de fazer uma declaração pública.

“Tudo bem, todo o planeta já suspeitava, mas pouquíssimas pessoas sabiam com certeza que ele tinha aids”, diz Freestone.

Freddie Mercury, que se revelou um dos maiores cantores de todos os tempos como vocalista da banda Queen, morreu em 24 de novembro de 1991 vítima de uma broncopneumonia, causada pelo vírus da AIDS, um dia após anunciar que era portador da doença. Em 2018, foi lançado o longa “Bohemian Rapsody”, focado na trajetória do astro, vivido no cinema por Rami Malek, de 38.