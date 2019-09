Frente fria começa e dia amanhece chuvoso no Rio Grande do Sul

A frente fria que trouxe chuva para o Rio Grande do Sul começa a se afastar do Estado nesta quinta-feira (12). A chuva permanece na maioria das regiões, exceto na região Oeste, entre a madrugada e o início do dia. Na parte da tarde, a chuva deve ficar concentrada em pontos da metade Norte. O período da tarde deve apresentar um cenário de sol entre nuvens. O sol pode aparecer entre nuvens à tarde em diferentes localidades. E as temperaturas serão amenas em todas as regiões do estado. Em Porto Alegre, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 17ºC. As mínimas mais baixas podem ser registradas em São José dos Ausentes com previsão de 10ºC e Pelotas com 11ºC.

Mínimas e máximas

Erechim 13ºC / 19ºC

Rio Grande 11°C / 16°C

Santa Maria 14º / 18°C

Torres 15ºC / 21ºC

