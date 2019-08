FRUKI comemora primeiro ano da Cervejaria Bellavista na Expoagas 2019

A Expoagas 2019, que acontece entre os dias 20 a 22 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, será de celebração para a Bebidas FRUKI, uma das expositoras mais tradicionais e patrocinadora da feira. A empresa vai comemorar no evento os resultados do primeiro ano da linha de cervejas especiais Bellavista, que cresceu oito vezes mais do que a expectativa inicial, com uma ótima aceitação do consumidor que não para de crescer. A marca estará presente com um estande em formato de bar focado em encontros reais – posicionamento que permeou o lançamento da cervejaria. No espaço, serão recebidos clientes, fornecedores, equipe de vendas e amigos para fortalecer ainda mais as relações.

E para criar harmonizações com os rótulos da Cervejaria Bellavista (IPA, Blond Ale, Witbier, Weiss e Premium Lager), a Fruki convidou o sommelier de cervejas Edu Pelizzon e a chef e influenciadora digital Maria Antonia Russi, vencedora do principal reality show de gastronomia amadora do Brasil.

Novidade

Durante a Expoagas, a Fruki também apresentará mais uma novidade em sua linha. Atenta as mudanças do mercado, a marca lançará a embalagem 350ml do FRUKITO FRUTAS CÍTRICAS, que está há 17 anos no mercado e é sucesso junto ao seu público consumidor.

Deixe seu comentário: