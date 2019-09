Funcionalismo recebe parcela extra de salário que não constava no calendário do governo do RS

O governo do Rio Grande do Sul informou, no fim da manhã desta sexta-feira (27), que pagará uma parcela dos salários do funcionalismo no valor de R$ 1.100,00 que não constava no calendário do Poder Executivo para o mês de agosto. Se beneficiarão da medida servidores que recebem acima de R$ 2.500,00 líquidos. Segundo a Secretaria da Fazenda, o fato ocorre pelas variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias, o que garantiu segurança para pagar uma parcela adicional.

Com a mudança, o governo quita no dia 30 de setembro os contracheques de até R$ 3.600 líquidos e no dia 10 de outubro paga mais uma parcela de R$ 3.400, ampliando a quitação para R$ 7.000 líquidos, totalizando o pagamento de 89% dos vínculos. Como previsto anteriormente, a folha de agosto será quitada totalmente dia 11 de outubro. O calendário de pagamento da folha salarial de setembro será anunciado nesta segunda-feira (30). A nona parcela do 13ª salário de 2018 também estará depositada nas contas dos servidores na segunda.

