Funcionário do HUSM teve 70% do corpo queimado após cair um reservatório de água quente

Um homem de 51 anos teve 70% do corpo queimado enquanto realizava sua função como técnico de manutenção de caldeiras, no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). De acordo com os colegas de trabalho, ele caiu em um reservatório de água quente, que estava em 64º.

O funcionário passou a noite desta quinta-feira (11) na UTI do hospital, e, hoje (12) foi solicitada a transferência para um hospital de Porto Alegre, especializado em atendimentos a queimados. O quadro de saúde do homem é estável, e a equipe médica aguarda a liberação de um leito na capital.

Ontem, o HUSM interditou o local onde o acidente aconteceu, mas hoje os trabalhos voltaram a funcionar normalmente, após a Polícia Federal liberar a reabertura do local. As caldeiras são utilizadas para lavar e esterilizar roupas e equipamentos utilizados em procedimentos cirúrgicos.

A vítima era contratada da Equiterme, empresa que terceriza funcionários. Eles enviaram uma equipe de apoio para Santa Maria, e direcionou os familiares do homem até a cidade para visitá-lo. A empresa disse que está apurando o caso e que dará todo o suporte à família.

O Hospital afirmou que tomará as providências necessárias e que está tentando entender o que aconteceu.