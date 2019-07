Funcionários da Apple podem ouvir conversas e até casais fazendo sexo pela Siri do iPhone

Se você tem algum produto da Apple, um iPhone ou Apple Watch, muito provavelmente já utilizou o comando de voz da Siri, assistente virtual da marca. Acontece que as suas conversas podem estar sendo ouvidas pelos funcionários da Apple. A revelação veio à tona depois que um dos funcionários terceirizados falou sobre o assunto que foi publicado pelo jornal The Guardian.

De acordo com a fonte, uma equipe de funcionários terceirizados tem acesso a trechos de áudio capturados pelo iPhone, Apple Watch e HomePod, muitas vezes, contendo informações privadas, como conversas entre médico e paciente, negociações, compra de drogas e pessoas fazendo sexo. Ainda segundo informações, o conteúdo vem acompanhado da localização, detalhes do contato e dados de aplicativos usados pelo dono do aparelho.

A empresa confirmou ao jornal britânico que tem acesso a uma quantidade pequena de áudio da Siri para ajudar a detectar falhas técnicas. No entanto, a empresa nega que seja possível identificar os usuários por meio das gravações. “Uma pequena parte dos comandos feitos à Siri é analisada para melhorar a assistente e a função de ditado. As solicitações da pessoa não estão associadas ao Apple ID do usuário. As respostas da Siri são analisadas em instalações seguras e todos os revisores estão sob a obrigação de aderir aos requisitos rigorosos de confidencialidade da Apple”, diz a nota enviada pela Apple.

O funcionário informou também que a empresa não pede detalhes sobre o que foi ouvido nos áudios e que, a única ação é enviar um relatório sobre uma possível falha técnica, se a assistente foi ou não ativada sem querer.

A informação foi confirmada pela Apple que disse ainda que as gravações acessadas por humanos teriam ” “apenas alguns segundos de duração” e representariam menos de 1% de tudo o que a assistente captura.

Nos termos de uso da Apple, a empresa afirma que os dados capturados pela Siri podem ser usados para ajudar a assistente, a aprimorar o ditado e a reconhecer melhor o jeito que o usuário fala. No entanto, ela não deixa claro que outras pessoas podem ouvir trechos de gravações nesse processo.

Ferramenta

Muitos usuários ficaram preocupados com a possível quebra de privacidade. Mas existe uma forma de fazer com que a Apple não capture áudios de seu celular para fins de pesquisa.

Jan Kaiser, usuário do GitHub, compartilhou um perfil do iOS para desabilitar o registro dos comandos da Siri no servidor. A princípio não foi relatado nenhum uso indevido da funcionalidade e nos testes feitos pelo TecMundo nenhum malware foi encontrado. Cabe ao usuário decidir se o risco vale a pena, se é que existe algum.

O passo a passo para a instalação é acessar o GitHub do dispositivo em que quer bloquear as gravações > selecionar o Raw > selecionar permitir para baixar o perfil > concluir a instalação > entrar nas configurações do Apple >abrir o arquivo> selecionar instalar.

