Fundação CEEE promove Seminário Caminhos para o Futuro

A fim de debater o impacto da Indústria 4.0 e da transformação digital, contribuindo para a difusão de novas ideias, a Fundação CEEE promoverá o Seminário Caminhos para o Futuro. A ideia é propor uma reflexão sobre as mudanças da sociedade e as novas formas de trabalhar, se relacionar e de aprender que surgem em um mundo marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.

Em sua sexta edição, o debate será sobre a necessidade de mudar modelos mentais e tendências para algumas áreas. Por isto, o tema Reforma da Previdência também estará na pauta. “Após a reforma, as pessoas terão mais dificuldade para viver somente com a aposentadoria do INSS. Nesse sentido, terão que buscar alternativas para manter seu padrão de vida. A Previdência Privada é um caminho para suprir as necessidades financeiras futuras de uma parcela maior da população”, afirma Rodrigo Sisnandes Pereira, Diretor-Presidente da Fundação CEEE.

Para falar sobre o tema, foram convidados o comunicador Dado Schneider e o estrategista de marcas Cassio Grinberg.

O Seminário Caminhos para o Futuro será realizado a partir das 13h30, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. O evento é gratuito.

Os convidados:

Dado Schneider – Consultor de grandes empresas e executivo de marketing da Claro. Autor do livro “O mundo mudou… Bem na minha vez!”. Seu espírito inovador o consagrou como um dos mais requisitados palestrantes do Brasil. Foi considerado pelo site BuzzFeed como “um dos palestrantes imperdíveis da Campus Party” – de onde passou a ser Embaixador. É graduado em Comunicação e Pós-Graduado em Marketing pela UFRGS, além de Mestre e Doutor em Comunicação pela PUC/RS. Trabalhou em grandes agências de publicidade nacionais.

Cassio Grinberg – Sócio-fundador da Grinberg Consulting, business que tem o propósito de fazer as empresas e marcas liderarem com longevidade. Articulista do Estadão e de Zero Hora e professor do MBA em Marketing Estratégico da PUC/RS, é autor do livro Desaprenda. Tem experiência de mais de 15 anos em criação de estratégias para marcas. É formado no ecossistema de inovação de Israel pelo Ministry of Foreign Affairs. É Mestre em Marketing pelo PPGA/UFRGS e Especialista em International Business na London City College. Atua em projetos com grandes marcas do Rio Grande do Sul.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

