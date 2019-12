Acontece Fundação Família Previdência comemora 40 anos esta semana

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Para Rodrigo Sisnandes, os números confirmados pela Instituição revelam uma trajetória de sucesso e pujança ao longo das últimas quatro décadas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (19/12) acontece em Porto Alegre o jantar comemorativo dos 40 anos da Fundação Família Previdência. O presidente da entidade, Rodrigo Sisnandes, irá receber os convidados em uma noite de comemoração, tanto pelo aniversário quanto pelos bons resultados que marcaram 2019. Somente no acumulado entre janeiro e novembro, a Instituição registrou rentabilidade consolidada de quase 18%, além de confirmar a inclusão de 2.200 novos clientes, em um total de 12 planos de previdência, representando mais de 30 mil vidas atendidas. Outro número a ser celebrado é referente ao patrimônio, que este ano ultrapassou a marca de R$ 7,3 bilhões, consolidando a Fundação como a maior entidade de previdência do Estado e uma das maiores do Brasil.

Para Rodrigo Sisnandes, os números confirmados pela Instituição revelam uma trajetória de sucesso e pujança ao longo das últimas quatro décadas. “Completar 40 anos com os resultados que tivemos ao longo de 2019 confirma a solidez que a entidade construiu em sua história. Estamos em uma nova fase, com um novo nome e abertos ao mercado, oferecendo retornos mais robustos na gestão de investimentos dos planos previdenciários”.

Reunindo convidados, membros da diretoria, conselheiros e colaboradores, o jantar de aniversário ocorrerá na Casa Vetro, em Porto Alegre. Na ocasião, também serão lembrados alguns dos clientes conquistados este ano, como a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul (ABRH-RS) e Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (CEAPE). Confirmadas neste segundo semestre, as duas entidades representam juntas mais de 1.500 associados que serão beneficiados pelos planos previdenciários da Fundação.

Com a recente aprovação da Reforma da Previdência, Rodrigo Sisnandes acredita que a fundação inicia um novo período de grandes oportunidades. “As pessoas estão buscando alternativas para aumentar seu padrão de renda durante a aposentadoria. Os planos administrados por entidades sem fins lucrativos como a Fundação Família Previdência se configuram como a alternativa mais rentável para o trabalhador”. Para 2020, o presidente da Fundação Família Previdência espera que a entidade continue sua trajetória de crescimento. “Estamos abertos para a adesão de organizações de todos os segmentos, que queiram oferecer um plano de previdência para seus empregados e associados. Nossa meta é incluir mais 2.500 participantes até o final de 2020”.

Criada em 17 de dezembro de 1979, com a razão social Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, em agosto deste ano passou a adotar sua nova marca: Fundação Família Previdência. Atualmente, a Instituição ocupa o 21º lugar no ranking nacional da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), que abrange cerca de 300 entidades.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário