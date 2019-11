Notas Brasil Fundação Palmares tem protesto contra novo presidente

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Representantes de movimentos negros invadiram o prédio da Fundação Cultural Palmares na manhã desta sexta-feira (29), em Brasília. O grupo protesta contra a posse do novo presidente do órgão de promoção da cultura afro-brasileira – o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, que minimizou o racismo no Brasil em posts nas redes sociais.

