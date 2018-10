Fundação Pescar adere projeto do Instituto Andrade Maia

Os jovens da Fundação Projeto Pescar ganharão mais um canal de conhecimento. Na última sexta-feira, aconteceu na sede da fundação, em Porto Alegre, a assinatura do acordo de parceria oficial para utilização do projeto “O Direito na Sua Vida” idealizado pelo Instituto Andrade Maia.

Voltado para adolescentes em idade escolar, o programa visa levar educação forense por meio de vídeos no formato de storytelling. Os alunos terão acesso a informações jurídicas cotidianas com abordagem objetiva, a fim de desmistificar a linguagem, facilitar sua compreensão e conscientizar da sua importância.

O Projeto Pescar, que existe desde 1976, acredita o jovem é capaz de transformar realidades. O nome é inspirado no conhecido provérbio do filósofo chinês Lao-Tsé: “Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida”.

A Instituição oferece programas socioprofissionalizantes gratuitos, destinados a jovens de baixa renda para a sua integração ao mundo do trabalho. A Gerente do Programa Social Pescar, Silvia Ramirez, enxerga na parceria uma forma de promover a educação legal de maneira lúdica. “Os conhecimentos forenses são de suma importância e fazem parte dos temas de cidadania dos programas do Projeto Pescar. Com “O Direito na Sua Vida” almejamos potencializar conhecimentos e desenvolver ainda mais protagonismo na construção do projeto de vida de cada indivíduo que faz parte do Pescar’, diz ela.

Segundo Dr. Fabio Brun Goldschmidt, sócio e idealizador do Instituto Andrade Maia, a educação jurídica fundamental é necessária. “O projeto nasceu da ideia de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, diante da constatação de que o brasileiro não recebe, seja no âmbito privado ou público, informações adequadas e suficientes ao exercício de diversos direitos e deveres inerentes à cidadania”, diz o advogado. “A parceria com a Fundação Projeto Pescar é de suma importância, já que a instituição alcança jovens por todo o país”, completa.

O material desenvolvido pelo Instituto Andrade Maia será utilizado como apoio didático no percurso pedagógico desenvolvido pelos Educadores da Rede Pescar em todos cursos de iniciação profissional executados e deve impactar a vida de cerca de dois mil jovens ao ano. Os videos e material didático são disponibilizados a quaisquer interessados, sem qualquer custo. OSC (Organizações da Sociedade Civil), colégios, empresas, enfim todos que tem interesse em qualificar seu público com noções juridicas fundamentais são bem-vindos.

Sobre o escritório Andrade Maia: O Escritório Andrade Maia é um dos maiores e mais reconhecidos Escritórios de Advocacia empresarial do país, com sedes em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Salvador, as quais somam mais de 350 integrantes dedicados às diversas áreas jurídicas de interesse de empresa.

