Fundação Projeto Pescar realiza Encontro Nacional de Educadores Sociais

A Fundação Projeto Pescar promove o Encontro Nacional de Educadores Sociais até esta quinta-feira (31) em Porto Alegre. Pelo menos 40 educadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo estão participando da qualificação para consolidar os procedimentos para o planejamento, execução e monitoramento das atividades do Projeto Pescar em 2018.

O encontro é a segunda etapa do Projeto IntegrAção, uma iniciativa estratégica da Fundação que visa integrar os processos, indicadores e metodologia, de maneira a criar uma grande e organizada gestão do conhecimento, possibilitando a qualificação permanente e sustentável das pessoas e organizações envolvidas com o Projeto Pescar.

Segundo a gerente do Programa Social Pescar, Silvia Ramirez, com a primeira etapa do Projeto IntegrAção, foi possível implantar um sistema de gestão acadêmica para qualificar e mensurar os atendimentos do Projeto Pescar em todo o Brasil: “Nesta segunda fase estamos trabalhando o planejamento pedagógico para as turmas que iniciarão em 2018, com novos processos de constituição de turmas, avaliação dos jovens, cadastro de voluntários e apoiadores de Unidade”.

Uma segunda edição deste evento ocorrerá de 26 a 28 de setembro, com as mesmas atividades.

