Fundador do Cirque du Soleil é preso por cultivar maconha no Canadá

O fundador do Cirque du Soleil, o canadense Guy Laliberté, foi detido acusado de cultivar maconha em seu atol particular na Polinésia francesa. A prisão foi confirmada pela Promotoria de Papeete após reportagem exibida em um canal de TV da Polinésia.

Laliberté compareceu de maneira voluntária a uma delegacia depois de um pedido das autoridades. Ele teria uma audiência ainda nesta quarta-feira (13) com um juiz de instrução. A Justiça vai analisar se a droga está destinada ou não ao tráfico.

Há algumas semanas, a polícia interrogou um amigo do bilionário canadense por posse de droga e, ao analisar o celular dele, a corporação encontrou fotos de plantações da erva.

Em um comunicado de sua empresa Lune Rouge, “Guy Laliberté se dissocia completamente de qualquer boato que o envolva, de perto ou de longe, na venda ou tráfico de entorpecentes”, disse, em nota, a empresa Lune Rouge, do fundador do Cirque du Soleil. Na nota, ele afirma ainda que usa a maconha com “fins medicinais e estritamente pessoais”.

O pakalolo (nome polinésio de maconha) é cultivado em um contêiner trancado a chave. “Em Nukutepipi, todos sabem”, declarou à AFP, sob anonimato, um dos 120 funcionários do atol privado, situado no arquipélago das Tuamotu.

“São dezenas de plantas de paka”, completou. Laliberté investiu na maconha medicinal no Canadá. Desde julho, Guy Laliberté aluga seu atol por 900 mil euros (4 milhões de reais) a semana. Os interessados dispõem de 16 residências luxuosas em um cenário paradisíaco.

Empresa de bem-estar de cannabis

A Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth”) e Aubrey Drake Graham (“Drake”) têm a satisfação de anunciar que assinaram acordos para lançar a More Life Growth CompanyTM, uma produtora totalmente autorizada de cannabis, sediada na cidade natal de Drake, Toronto, no Canadá.

“Quando começamos as conversas com Drake, ficamos extremamente inspirados e alinhados com a visão dele de trazer os melhores produtos de cannabis para o mundo”, disse Mark Zekulin, diretor executivo da Canopy Growth Corporation. “A perspectiva de Drake como líder cultural e empreendedor, combinada com a amplitude do conhecimento sobre cannabis da Canopy Growth permitirá que a nossa nova empresa proporcione experiências incomparáveis para os mercados globais”.

A carreira eclética de Drake inclui experiência em inúmeros setores, dentre eles, o da música, televisão, cinema, moda, esportes, desenvolvimento de marcas, curadoria de conteúdo e estratégia de mídia social e digital. Tendo lançado inúmeras marcas de sucesso na última década, ele está em posição singular para trazer seu olhar inovador para a indústria de cannabis recreativa.

“A oportunidade de entrar nessa parceria com uma empresa de alto nível como a Canopy Growth em nível global é muito interessante”, compartilhou Drake, fundador da More Life Growth Company. “A ideia de poder construir algo especial em um setor que está sempre crescendo tem sido inspiradora. Mais vida e mais bênção”.

Orgulhosamente sediada em Toronto, a cidade natal de Drake, a More LifeTM está voltada para o bem-estar, a descoberta e o crescimento pessoal em geral, esperando facilitar conexões e experiências compartilhadas no mundo todo.

“Resumindo, não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria com Drake para trazer a visão dele para a More Life Growth Company e para os mercados globais de cannabis”, concluiu Mark Zekulin. “Prevemos um relacionamento de trabalho longo, bem-sucedido e mutuamente benéfico”.