Fundatec efetua capacitação gratuita para micro e pequenos empreendedores

A Fundação Universidade Empresa de tecnologia e Ciências (Fundatec) realiza, na próxima quarta-feira (25/09), a capacitação para micro e pequenos empreendedores, com o tema Ciclo do Empreendedor “Como empreender vendendo para a Administração Pública?”.

O principal objetivo da atividade é orientar micro e pequenos empresários sobre como podem aproveitar as oportunidades de empreender na área de compras públicas. Entre os tópicos tratados estão o cenário atual das compras públicas na Administração Federal, as vantagens em vender ou prestar serviços para o governo e as alterações no Decreto do Pregão Eletrônico e os reflexos para as micro e pequenas empresas.

A instrutora da palestra é a advogada, Ana Paula Costa, pós-graduada em Direito Público e em Coaching e Gestão de Pessoas. Ana Paula é consultora Jurídica de diversas empresas na área de licitações e contratos públicos e instrutora de treinamentos e cursos com a temática de licitações.

Há 45 anos a Fundatec, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, tem o propósito de fortalecer pessoas e organizações, investe e promove o ensino e o desenvolvimento institucional e tecnológico fundamentada em seus valores: Qualidade, Compromisso e Velocidade. Já realizou mais de 600 concursos públicos, em diversos estados brasileiros e no exterior, formou mais de 60 turmas em cursos técnicos, além de atuar como agente de integração de estágios e oferecer treinamentos nas áreas de gestão pública e privada.

A capacitação é voltada para micro e pequenas empresas e efetuada em parceria com o Sebrae-RS, e acontece das 19h às 21h no auditório da Fundatec (R. Prof. Cristiano Fischer, 2012 – Partenon, Porto Alegre). O evento tem entrada solidária mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e vagas limitadas. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site sympla.com.br/fundatec ou pelo telefone (51) 3320.1014.

Deixe seu comentário: