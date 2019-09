Gabriel Medina conquista etapa do Surf Ranch e é o novo líder do circuito mundial de surfe

O atleta Gabriel Medina conquistou o título da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). A prova foi disputada na piscina de ondas idealizada pelo norte-americano Kelly Slater, na cidade de Lemoore, nos Estados Unidos. É a 2ª vez que o brasileiro vence no “quintal” de Slater, multicampeão de surfe. Com a vitória, Medina subiu três posições no ranking e alcançou 44.695 pontos, assumindo a liderança do WSL.

Durante a prova, Medina emendou dois aéreos com uma manobra de alto grau de dificuldade em sua apresentação na final. O feito resultou em uma nota 9,93, a mais alta da história do Surf Ranch.

Na segunda edição do evento, o astro encantou os juízes com suas manobras aéreas. O brasileiro Filipe Toledo, também conhecido como Filipinho, terminou em segundo lugar. Filipinho, que iniciou a prova na ponta, tem 44.400 pontos. O terceiro colocado é o surfista sul-africano Jordy Smith, com 40.195.

