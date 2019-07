Gabriel Medina vence etapa sul-africana de campeonato mundial

Em uma final brasileira hoje (19) na Praia de Supertubes, em Jeffreys Bay, na África do Sul, Medina venceu mais uma competição. Com notas 9,77 e 9,73, superou o compatriota Ítalo Ferreira e venceu a Corona Open J-Bay, a sexta de onze etapas do mundial.

Medina entrou primeiro no mar para encarar Andino, que já havia garantido pelo menos o segundo lugar no ranking ao chegar na semifinal. Com duas boas notas logo no começo da bateria, um 8.07 e um 6.23, somando 14.30. Com isso, Medina logo assumiu a vantagem e soube administrar a liderança. Kolohe investiu na estratégia de buscar ondas menores e mais frequentes. Pegou um total de 11 ondas, mas não conseguiu reverter, terminando com 14.00.

Com o título, Medina subiu da oitava para a sétima posição no ranking mundial, com 26.895 pontos, ultrapassando o norte-americano Kelly Slater. Apesar da vitória, Medina ainda está fora da zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

