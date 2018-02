Gedeão Pereira é o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/RS

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Silveira Pereira, 68 anos, é o novo presidente do CDE (Conselho Deliberativo Estadual) do Sebrae/RS. A eleição seguida de posse ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 20 de fevereiro, durante reunião extraordinária na sede da organização, em Porto Alegre. O pleito se fez necessário tendo em vista o falecimento , em dezembro, de Carlos Rivaci Sperotto que completaria, no final deste ano, sua terceira gestão à frente da presidência do Sebrae/RS.

Gedeão diz estar honrado por assumir o cargo deixado pelo “grande presidente Carlos Sperotto” e destaca a importância dos pequenos negócios para o Estado. “São 450 mil microempreendedores individuais, 308 mil microempresas e 92 mil empresas de pequeno porte no Rio Grande do Sul. São estes milhares de empreendedores que promovem o crescimento do nosso Estado e é para eles que nós trabalharemos com afinco até o fim desta gestão”, afirma.

Não haverá alteração na Diretoria Executiva do Sebrae/RS, que é formada por Derly Fialho, diretor-superintendente; Ayrton Ramos, diretor Técnico, e Carlos Schütz, diretor de Administração e Finanças. O novo presidente permanece à frente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/RS até o fim deste ano, quando ocorre a eleição para o quadriênio 2019-2022.

Quem é Gedeão Pereira

Bageense, Gedeão é médico veterinário formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria. Proprietário e administrador da Estância Santa Maria e de outras quatro estâncias, é criador de gado das raças Hereford e Poll Hereford, além de agricultor.

Sua atuação no agronegócio é além porteiras. Já foi diretor da Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford e presidente do Sindicato/Associação Rural de Bagé por dois mandatos. Atualmente, além de presidente do Sistema Farsul e do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS, é delegado representante na CNA, membro da Federação de Associações Rurais do Mercosul (grupo FARM) e presidente do Fórum Mercosul da Carne (FMC).

Gedeão é defensor da melhoria genética dos animais e diversificação das propriedades. Diz que a mudança no agronegócio passa por atividades múltiplas: além do gado de corte, é preciso silvicultura, arroz, soja, forrageira, sorgo e milho, como ele faz em suas cinco propriedades.

