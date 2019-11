O ator Gerson Brenner, de 59 anos, está internado há de 22 dias no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Marta Mendonça, mulher do ator, contou que ele deu entrada na unidade para fazer exames de rotina após apresentar episódios de sonolência acima do normal. Segundo ela, para melhorar da sonolência, Gerson vai mudar a rotina após a internação.