Gestantes e crianças poderão receber a vacina da gripe antecipada

Por Gabriella Rocha*

Entre os dias 10 e 18 de abril somente gestantes e crianças de seis meses à sete anos de idade poderão receber a vacinação contra o vírus da gripe nas Unidades Básicas de Saúde de todo o estado. O primeiro lote é destinado apenas a este público pois, em 2018, eles ficaram entre os que menos se vacinaram, baixando o índice de participantes da campanha.

A partir do dia 22 de abril, pessoas com idade acima de 60 anos, doentes crônicos e professores poderão receber a dose. Esse público totaliza 3,7 milhões de pessoas elegíveis para a vacina. A meta é que pelo menos 90% destes façam a prevenção, somados com o grupo de gestantes e crianças. Nos três estados da região Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a campanha começou cinco dias antes do restante do país, com o intuito de conseguir cumprir a meta estabelecida.

Grupos que podem receber a vacina a partir de 10 de abril:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

– Gestantes (em qualquer tempo gestacional)

Grupos que podem receber a vacina a partir de 22 de abril:

– Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

– Pessoas com 60 anos ou mais

– Povos indígenas aldeados

– Trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

– Professores de escolas públicas e privadas

– Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (doenças crônicas respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas ou hepática; diabetes; imunossupressão; obesidade; transplantados ou pessoas com trissomias).

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

