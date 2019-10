Gestores da Coca-Cola, Microsoft, Linkedin e Editora Globo palestram no 1º Fórum Nacional de Carreiras

Com o objetivo de promover o debate sobre os desafios da empregabilidade, a Estácio promoverá o I Fórum Nacional de Carreiras. O evento contará com palestrantes como Erika Tabacniks (Gerente de Customer Success na América Latina no LinkedIn); Cristiane Carvalho (Diretora de RH na Microsoft), Yugo Motta (Gerente na Coca-Cola) e Alexandre Freeland (Diretor de Projetos Estratégicos na Editora Globo). O encontro ocorrerá no dia 6 de novembro, das 10h às 12h. As palestras serão transmitidas ao vivo, de forma gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo site MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “nam01.safelinks.protection.outlook.com” https://viz-wcs.voxeldigital.com.br/?CodTransmissao=723645.

“O I Fórum Nacional de Carreiras é uma proposta da Estácio para apresentar um debate e uma reflexão sobre os desafios da empregabilidade no Brasil. Destinado a todos que desejam aumentar suas chances no mercado de trabalho, sejam nossos alunos, egressos ou alunos de outras instituições”, afirma Pílade Moraes, Diretor de Parcerias, Carreiras e Sustentabilidade da Estácio.